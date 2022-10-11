Глава спецслужбы Британии: У России заканчиваются боеприпасы, ее силы истощены

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг утверждает, что у россиян заканчиваются боеприпасы после месяцев изнурительных боев в Украине.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что во вторник Флеминг выступит с редким публичным выступлением в аналитическом центре Rusi. В речи он отметит потери России за месяцы боев, утверждая, что силы Москвы истощены, а недавняя мобилизация свидетельствует о признаках отчаяния.

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"Мы знаем - и российские командиры на местах знают, - что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - скажет Флеминг.

"До неизбежной военной победы России, о которой говорила их пропагандистская машина, далеко, и ясно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве переломили ситуацию", - скажет Флеминг.

Сосредоточив внимание непосредственно на российском президенте, Флеминг, как ожидается, скажет, что "из-за небольшого эффективного вызова внутри его решения оказались ошибочными", и что он использовал "стратегию с высокими ставками, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях".

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Ожидается, что Флеминг также расскажет о будущей угрозе со стороны Китая, согласно предварительно опубликованным отрывкам его выступления.

Напомним, ранее британская разведка рассказала о последствиях разрушения Крымского моста для РФ, а также объяснила, почему РФ наступает на Бахмут, несмотря на давление ВСУ на других направлениях.