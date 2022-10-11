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Філатов і Тимошенко кількома фото дороги показали силу люті і незламності українців

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 10:36
Дорога, яка була пошкоджена 10 жовтня російською ракетою. Фото з Facebook Філатова

Мер Дніпра Борис Філатов показав, наскільки сильними є лють і можливості українців – шматок дороги у місті, який знищила російська ракета 10 жовтня, відновили за одну ніч.

Джерело: Філатов у Facebook, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram 

Пряма мова Філатова: "Вчора і сьогодні. Ми всю ніч працювали, зціпивши зуби. Комунікації, дорожнє покриття і знаки, контактна мережа, дерева. Нехай подавляться, падлюки".

Деталі: Мер Дніпра показав два фото: на одному величезна вирва від ракети на дорозі 10 жовтня і відновлена дорога уже вранці 11 жовтня. 

 
Відновлена дорога. Ранок 11 жовтня. 
Фото з Facebook ФІлатова

"Ми все відновимо і все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями", ­– підсумував Філатов.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вже на ранок відновили рух у центрі Києва, куди 10 жовтня поцілили російські ракети.

Він оприлюднив фото з бульвару Тараса Шевченка – дорога вже прибрана від авто, які згоріли у результаті удару. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Вгорі фото ДСНС після російського удару 10 жовтня. Внизу фото з Telegram Тимошенка станом на ранок 11 жовтня

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Тимошенко зазначив, що за кілька годин планують повністю відновити дорожнє покриття. 

 

Вгорі фото ДСНС після російського удару 10 жовтня. Внизу фото з Telegram Тимошенка станом на ранок 11 жовтня

Колаж УП

Передісторія: 

  • На масовані ракетні удари РФ по українських містах та об'єктах енергоінфраструктури 10 жовтня українці відреагували посиленими донатами на ЗСУ – на вечір понеділка українці пожертвували понад 227 млн грн.
  • Станом на 20:30 10 жовтня Фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко, які оголосили збір вранці, мали вже 206 млн грн на дрони RAM ІІ UAV.
  • Також українці перерахували фонду "Повернись живим" 5,9 млн грн і блогеру Ігорю Лаченкову 16,5 млн грн.

Теми: Дніпровійнаукраїнці
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