Філатов і Тимошенко кількома фото дороги показали силу люті і незламності українців

Дорога, яка була пошкоджена 10 жовтня російською ракетою. Фото з Facebook Філатова

Мер Дніпра Борис Філатов показав, наскільки сильними є лють і можливості українців – шматок дороги у місті, який знищила російська ракета 10 жовтня, відновили за одну ніч.

Джерело: Філатов у Facebook, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Філатова: "Вчора і сьогодні. Ми всю ніч працювали, зціпивши зуби. Комунікації, дорожнє покриття і знаки, контактна мережа, дерева. Нехай подавляться, падлюки".

Реклама:

Деталі: Мер Дніпра показав два фото: на одному величезна вирва від ракети на дорозі 10 жовтня і відновлена дорога уже вранці 11 жовтня.

Відновлена дорога. Ранок 11 жовтня. Фото з Facebook ФІлатова

"Ми все відновимо і все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями", ­– підсумував Філатов.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вже на ранок відновили рух у центрі Києва, куди 10 жовтня поцілили російські ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Він оприлюднив фото з бульвару Тараса Шевченка – дорога вже прибрана від авто, які згоріли у результаті удару.

Вгорі фото ДСНС після російського удару 10 жовтня. Внизу фото з Telegram Тимошенка станом на ранок 11 жовтня Колаж УП

Тимошенко зазначив, що за кілька годин планують повністю відновити дорожнє покриття.

Вгорі фото ДСНС після російського удару 10 жовтня. Внизу фото з Telegram Тимошенка станом на ранок 11 жовтня Колаж УП

Передісторія: