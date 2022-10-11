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Филатов и Тимошенко несколькими фото дороги показали силу ярости и несокрушимости украинцев

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 10:36
Филатов и Тимошенко несколькими фото дороги показали силу ярости и несокрушимости украинцев
Дорога, которая была повреждена 10 октября российской ракетой. Фото из Facebook Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов показал, насколько сильны ярость и возможности украинцев – кусок дороги в городе, который уничтожила российская ракета 10 октября, восстановили за одну ночь.

Источник: Филатов в Facebook, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Филатова: "Вчера и сегодня. Мы всю ночь работали, стиснув зубы. Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья. Пусть подавятся, падлы".

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Детали: Мэр Днепра показал два фото: на одном огромная воронка от ракеты на дороге 10 октября и восстановленная дорога уже утром 11 октября. 

 
Восстановленная дорога. Утро 11 октября
Фото из Facebook Филатова

"Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить столетиями", – подытожил Филатов.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уже на утро восстановили движение в центре Киева, куда 10 октября попали российские ракеты. 

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Вверху фото ГСЧС после российского удара 10 октября. Внизу фото из Telegram Тимошенко по состоянию на утро 11 октября
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Он показал фото с бульвара Тараса Шевченко – из дороги уже убрали машины, которые сгорели в результате удара. 

 
Вверху фото ГСЧС после российского удара 10 октября. Внизу фото из Telegram Тимошенко по состоянию на утро 11 октября
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Тимошенко отметил, что за несколько часов планируют полностью восстановить дорожное покрытие.

Предыстория: 

  • На массированные ракетные удары РФ по украинским городам и объектам энергоинфраструктуры 10 октября украинцы отреагировали усиленными донатами на ВСУ – на вечер понедельника они пожертвовали более 227 млн ​​грн.
  • По состоянию на 20:30 10 октября Фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко, которые объявили сбор утром, получили 206 млн грн на дроны RAM II UAV.
  • Также украинцы перевели фонду "Вернись живым" 5,9 млн грн и блогеру Игорю Лаченкову – 16,5 млн грн.

Темы: Днепрвойнаукраинцы
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