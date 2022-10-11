Филатов и Тимошенко несколькими фото дороги показали силу ярости и несокрушимости украинцев
Мэр Днепра Борис Филатов показал, насколько сильны ярость и возможности украинцев – кусок дороги в городе, который уничтожила российская ракета 10 октября, восстановили за одну ночь.
Источник: Филатов в Facebook, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Филатова: "Вчера и сегодня. Мы всю ночь работали, стиснув зубы. Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья. Пусть подавятся, падлы".
Детали: Мэр Днепра показал два фото: на одном огромная воронка от ракеты на дороге 10 октября и восстановленная дорога уже утром 11 октября.
"Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить столетиями", – подытожил Филатов.
В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уже на утро восстановили движение в центре Киева, куда 10 октября попали российские ракеты.
Он показал фото с бульвара Тараса Шевченко – из дороги уже убрали машины, которые сгорели в результате удара.
Тимошенко отметил, что за несколько часов планируют полностью восстановить дорожное покрытие.
Предыстория:
- На массированные ракетные удары РФ по украинским городам и объектам энергоинфраструктуры 10 октября украинцы отреагировали усиленными донатами на ВСУ – на вечер понедельника они пожертвовали более 227 млн грн.
- По состоянию на 20:30 10 октября Фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко, которые объявили сбор утром, получили 206 млн грн на дроны RAM II UAV.
- Также украинцы перевели фонду "Вернись живым" 5,9 млн грн и блогеру Игорю Лаченкову – 16,5 млн грн.