Филатов и Тимошенко несколькими фото дороги показали силу ярости и несокрушимости украинцев

Дорога, которая была повреждена 10 октября российской ракетой. Фото из Facebook Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов показал, насколько сильны ярость и возможности украинцев – кусок дороги в городе, который уничтожила российская ракета 10 октября, восстановили за одну ночь.

Источник: Филатов в Facebook, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Филатова: "Вчера и сегодня. Мы всю ночь работали, стиснув зубы. Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья. Пусть подавятся, падлы".

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Детали: Мэр Днепра показал два фото: на одном огромная воронка от ракеты на дороге 10 октября и восстановленная дорога уже утром 11 октября.

Восстановленная дорога. Утро 11 октября Фото из Facebook Филатова

"Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить столетиями", – подытожил Филатов.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уже на утро восстановили движение в центре Киева, куда 10 октября попали российские ракеты.

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Вверху фото ГСЧС после российского удара 10 октября. Внизу фото из Telegram Тимошенко по состоянию на утро 11 октября Коллаж УП

Он показал фото с бульвара Тараса Шевченко – из дороги уже убрали машины, которые сгорели в результате удара.

Вверху фото ГСЧС после российского удара 10 октября. Внизу фото из Telegram Тимошенко по состоянию на утро 11 октября Коллаж УП

Тимошенко отметил, что за несколько часов планируют полностью восстановить дорожное покрытие.

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