Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили пояснили, що допоможе збивати більше російських ракет

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 11:43
робота NASAMS. фото з сайту АрміяInform

У Повітряних силах наголошують, що із надходженням західних систем ППО показник знищення російських ракет значно зросте

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю АрміяInform

Деталі: За словами Ігната, масований ракетний удар росіян по критичній інфраструктурі мав дві основні мети — зашкодити енергетичній системі України та зламати моральний дух українців. Водночас ППО України спрацювала на відмінно, відмінусувавши половину повітряних цілей ворога.

Командувач Повітряних сил , як і головнокомандувач, високо відзначив роботу. У командуванні ПС ЗСУ додали, що із надходженням нових систем ППО від наших міжнародних партнерів показник знищення ракет зросте ще більше.

 

Пряма мова: "Панічні настрої в суспільстві — це те, що сьогодні потрібно окупантам. Очевидно, що удар готувався заздалегідь — визначались цілі, прокладались маршрути польоту ракет. Росіяни застосували високоточні ракети, яким важко протистояти, але в нас є певні тактичні прийоми.

Загалом ворог запустив 83 ракети, це без урахування С-300. Йдеться саме про "Калібри", Х-101 та "Іскандери". "Іскандер-М" ми збивати не можемо, оскільки це балістичні ракети. Тоді як "Іскандер-К" летить по траєкторії як крилата.

Із 43 ракет — трохи більше ніж половину було знищено нашою ППО. З огляду на ті засоби, що в нас є на озброєнні сьогодні, це надзвичайно високий показник".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

фотоРосіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

У Росії закінчуються ресурси, Україна розвертає хід війни – глава спецслужби Британії

відеоЗнахідки жахають: у деокупованому Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл, серед них немовля

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Українська ППО збила ще 14 російських ракет в різних регіонах
Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе, 13 збито
Зенітники Повітряних сил збили дрон-камікадзе з кулемета
Останні новини
02:20
МКС розслідуватиме масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня
01:48
Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana
01:45
Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни
01:08
відеоРосіяни обстріляли Нікопольський район запалювальними боєприпасами
00:51
У Миколаєві чути вибухи
00:45
"Шахтар" зіграв внічию з "Реалом"
00:29
Не треба боятися "червоних ліній" Росії – глава МЗС Естонії
00:25
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя
00:20
Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді
00:17
Сумщина: росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству
Усі новини...