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Повітряні сили пояснили, що допоможе збивати більше російських ракет

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 11:43
Повітряні сили пояснили, що допоможе збивати більше російських ракет
робота NASAMS. фото з сайту АрміяInform

У Повітряних силах наголошують, що із надходженням західних систем ППО показник знищення російських ракет значно зросте

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю АрміяInform

Деталі: За словами Ігната, масований ракетний удар росіян по критичній інфраструктурі мав дві основні мети — зашкодити енергетичній системі України та зламати моральний дух українців. Водночас ППО України спрацювала на відмінно, відмінусувавши половину повітряних цілей ворога.

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Командувач Повітряних сил , як і головнокомандувач, високо відзначив роботу. У командуванні ПС ЗСУ додали, що із надходженням нових систем ППО від наших міжнародних партнерів показник знищення ракет зросте ще більше.

 

Пряма мова: "Панічні настрої в суспільстві — це те, що сьогодні потрібно окупантам. Очевидно, що удар готувався заздалегідь — визначались цілі, прокладались маршрути польоту ракет. Росіяни застосували високоточні ракети, яким важко протистояти, але в нас є певні тактичні прийоми.

Загалом ворог запустив 83 ракети, це без урахування С-300. Йдеться саме про "Калібри", Х-101 та "Іскандери". "Іскандер-М" ми збивати не можемо, оскільки це балістичні ракети. Тоді як "Іскандер-К" летить по траєкторії як крилата.

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Із 43 ракет — трохи більше ніж половину було знищено нашою ППО. З огляду на ті засоби, що в нас є на озброєнні сьогодні, це надзвичайно високий показник".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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