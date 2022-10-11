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Воздушные силы объяснили, что поможет сбивать больше российских ракет

Валентина РоманенкоВторник, 11 октября 2022, 11:43
работа NASAMS. фото с сайта АрмияInform

В Воздушных силах отмечают, что с поступлением западных систем ПВО показатель уничтожения российских ракет значительно возрастет.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью АрмияInform

Детали: По словам Игната, массированный ракетный удар россиян по критической инфраструктуре имел две основные цели - навредить энергетической системе Украины и сломать моральный дух украинцев. В то же время ПВО Украины сработала на отлично, отминусовав половину воздушных целей врага.

Командующий Воздушных сил, как и главнокомандующий, высоко отметил работу ПВО. В командовании ВС ВСУ добавили, что с поступлением новых систем ПВО от наших международных партнеров показатель уничтожения ракет возрастет еще больше.

 

Прямая речь: "Панические настроения в обществе - это то, что сегодня нужно оккупантам. Очевидно, что удар готовился заранее - определялись цели, прокладывались маршруты полета ракет. Россияне применили высокоточные ракеты, которым трудно противостоять, но у нас есть определенные тактические приемы.

В целом враг запустил 83 ракеты, это без учета С-300. Речь идет именно о "Калибрах", Х-101 и "Искандерах". "Искандер-М" мы сбивать не можем, поскольку это баллистические ракеты. Тогда как "Искандер-К" летит по траектории как крылатая.

Из 43 ракет - чуть больше половины было уничтожено нашей ПВО. Учитывая те средства, которые у нас есть на вооружении сегодня, это очень высокий показатель".

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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