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Кім розповів свої три варіанти того, чому Росія змінила тактику ракетних ударів

Олександр ШумілінВівторок, 11 жовтня 2022, 12:39
Фото ілюстративне

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вважає, що нинішня тактика застосування Росією ракетних ударів може бути націлена на виявлення слабких місць в системі української протиповітряної оборони.

Джерело: повідомлення Кіма

Пряма мова: "Зараз дуже великий відсоток збиває наше ЗСУ ракет. Але є кілька варіантів.

Перший, це те, що росіяни тримають (громадян України –  ред.) у підвалах і укриттях спеціально. Пускають партіями по кілька ракети, щоб тривога була довга. Щоб ми морально виснажувалися.

Другий варіант – вони намацують наше ППО. Де у нас слабкі місця, щоб вдарити масово. Ми теж це розуміємо.

І третій варіант – вони просто нелогічні ідіоти, що також дуже ймовірний варіант розвитку подій".

Що цьому передувало: В Україні 11 жовтня вранці триває тривала повітряна тривога. Про вибухи в області повідомили вже кілька очільників ОДА.   

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Теми: РосіяППО
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