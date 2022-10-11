Кім розповів свої три варіанти того, чому Росія змінила тактику ракетних ударів
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вважає, що нинішня тактика застосування Росією ракетних ударів може бути націлена на виявлення слабких місць в системі української протиповітряної оборони.
Джерело: повідомлення Кіма
Пряма мова: "Зараз дуже великий відсоток збиває наше ЗСУ ракет. Але є кілька варіантів.
Перший, це те, що росіяни тримають (громадян України – ред.) у підвалах і укриттях спеціально. Пускають партіями по кілька ракети, щоб тривога була довга. Щоб ми морально виснажувалися.
Другий варіант – вони намацують наше ППО. Де у нас слабкі місця, щоб вдарити масово. Ми теж це розуміємо.
І третій варіант – вони просто нелогічні ідіоти, що також дуже ймовірний варіант розвитку подій".
Що цьому передувало: В Україні 11 жовтня вранці триває тривала повітряна тривога. Про вибухи в області повідомили вже кілька очільників ОДА.