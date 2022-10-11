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У Львові та Вінниці пролунали вибухи, є постраждалі

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 12:11
Getty Images

У Львівській та Вінницькій області були прильоти російських ракет, постраждали 4 людини.

Джерело: кореспонденти УП, мер Львова Андрій Садовий, очільник Львівської ОВА Максим Козицький

Деталі: Кореспондент УП з місця повідомив, що у Львові два прильоти та відсутнє світло.

Садовий підтвердив, що у Львові ракетний удар "по об’єкту критичної інфраструктури".

Козицький уточнив, що за попередніми даними - три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Кореспондент УП з Вінниці повідомив, що було чути два вибухи ймовірно за містом. Наразі невідомо, прильоти чи робота ППО.

Тривога діє по всій Україні приблизно з 7 ранку.

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Оновлено: Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан її здоров'я середньої тяжкості.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі.

Поранення отримали 3 особи.

Що було раніше:

  • За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.
  • Увечері 10 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 10 жовтня правоохоронці підтвердили загибель 14 людей, ще 97 осіб травмовані.

Теми: Вінницька областьЛьвівщинаобстріл
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