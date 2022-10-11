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Ким рассказал свои три варианта того, почему Россия изменила тактику ракетных ударов

Александр ШумилиВторник, 11 октября 2022, 12:39
Фото иллюстративное

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что нынешняя тактика применения Россией ракетных ударов может быть нацелена на выявление слабых мест в системе украинской противовоздушной обороны.

Источник: сообщение Кима

Прямая речь: "Сейчас очень большой процент сбиваемых нашими ВСУ ракет. Но есть несколько вариантов.

Первый, это то, что россияне держат (граждан Украины - ред.) в подвалах и укрытиях специально. Пускают партиями по несколько ракеты, чтобы тревога была долгая. Чтобы мы морально истощались.

Второй вариант - они нащупывают наше ПВО. Где у нас слабые места, чтобы ударить массово. Мы тоже это понимаем.

И третий вариант - они просто нелогичные идиоты, что также очень вероятный вариант развития событий".

Что этому предшествовало: В Украине 11 октября утром продолжается длительная воздушная тревога. О взрывах в области сообщили уже несколько руководителей ОГА.  

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Темы: РосcияПВО
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