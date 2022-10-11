Ким рассказал свои три варианта того, почему Россия изменила тактику ракетных ударов
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что нынешняя тактика применения Россией ракетных ударов может быть нацелена на выявление слабых мест в системе украинской противовоздушной обороны.
Источник: сообщение Кима
Прямая речь: "Сейчас очень большой процент сбиваемых нашими ВСУ ракет. Но есть несколько вариантов.
Первый, это то, что россияне держат (граждан Украины - ред.) в подвалах и укрытиях специально. Пускают партиями по несколько ракеты, чтобы тревога была долгая. Чтобы мы морально истощались.
Второй вариант - они нащупывают наше ПВО. Где у нас слабые места, чтобы ударить массово. Мы тоже это понимаем.
И третий вариант - они просто нелогичные идиоты, что также очень вероятный вариант развития событий".
Что этому предшествовало: В Украине 11 октября утром продолжается длительная воздушная тревога. О взрывах в области сообщили уже несколько руководителей ОГА.