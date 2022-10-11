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Українська ППО збила 20 російських ракет та 13 "Шахедів" від початку доби

"Українська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 15:00
Ілюстративрне фото з Facebook Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня ліквідували 20 російських ракет та 13 іранських дронів-камікадзе в різних регіонах України, всього Росія здійснила 28 пусків крилатих ракет.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 11 жовтня, пресслужба Повітряних сил 

Пряма мова Ігната: "Дві крилаті ракети збито повітряним командуванням "Центр", також 4 крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями командування "Схід", 8 крилатих ракет знищено на півдні підрозділами і ПК "Захід", і ПК "Південь". Це вже 14 ракет".

Деталі: Він уточнив, що їхня кількість збільшуватиметься. 

Оновлено о 14:50: Повітряні сили повідомили, що станом на 14:46 знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136". 

Дослівно: "Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські БпЛА-камікадзе "Shahed-136".

Загалом противник здійснив 28 пусків крилатих ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 та 12 "Калібрів". Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі".

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Що цьому передувало: Українські протиповітряні сили близько 9:00 збили 4 ракети окупантів.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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