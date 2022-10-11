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Украинская ПВО сбила 20 российских ракет и 13 "Шахедов" с начала суток

"Украинская правда"Вторник, 11 октября 2022, 15:00
Украинская ПВО сбила 20 российских ракет и 13 Шахедов с начала суток
Иллюстративное фото из Facebook Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ 11 октября ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет.

Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 11 октября, пресс-служба Воздушных сил 

Прямая речь Игната: "2 крылатые ракеты сбиты ПК "Центр", также 4 крылатые ракеты уничтожены на востоке государства военнослужащими командования "Восток", 8 крылатых ракет уничтожено на юге подразделениями и ПК "Запад", и ПК "Юг". Это уже 14 ракет".

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Детали: Он уточнил, что их количество будет увеличиваться.

Обновлено 14:50: Воздушные силы сообщили, что по состоянию на 14:46 уничтожено 20 крылатых ракет и 13 БпЛА "Shahed-136". 

Дословно: "Противник применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские БпЛА-камикадзе "Shahed-136".

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В целом противник осуществил 28 пусков крылатых ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 и 12 "Калибров". Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 33 воздушные цели".

 

Что этому предшествовало: Украинские противовоздушные силы около 9:00 сбили 4 ракеты оккупантов.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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