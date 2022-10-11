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Білорусь проведе перевірку Збройних сил

"Українська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 13:47
Олександр Лукашенко та Володимир Путін, фото Радіо Свобода

За указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з 11 жовтня проведуть перевірку Збройних сил Білорусі.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Білорусі

Деталі: Як стверджує Міноборони, під час перевірки військові частини відпрацюють приведення в бойову готовність, марш, а також "розгортання в призначених районах із виконанням навчально-бойових завдань". 

Перевірка необхідна для визначення готовності до виконання завдань, як додають у Міноборони Білорусі.

Що цьому передувало: 10 жовтня Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зробив окрему заяву, в якій застеріг, щоб Україна не робила "неправильних кроків і не "провокувала", щоб уникнути війни.

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Теми: БілорусьЛукашенко
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