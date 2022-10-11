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Беларусь проведет проверку Вооруженных сил

"Украинская правда"Вторник, 11 октября 2022, 13:47
Беларусь проведет проверку Вооруженных сил
Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото Радио Свобода

По указу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с 11 октября проведут проверку Вооруженных сил Беларуси.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Беларуси

Детали: Как утверждает Минобороны, в ходе проверки воинские части отработают приведение в боевую готовность, марш, а также "развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач". 

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Проверка необходима для определения готовности к выполнению задач, как добавляют в Минобороны Беларуси.

Что этому предшествовало: 10 октября Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал отдельное заявление, в котором предостерег, чтобы Украина не делала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.

Темы: БеларусьЛукашенко
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