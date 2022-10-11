Дніпропетровщина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі, вводять економію світла

Російські загарбники ударили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, в області вводять режим тотальної економії електроенергії.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.



В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура".

Реклама:

Деталі: За його словами, наразі до роботи стали усі служби. Рятувальники вже ліквідують наслідки прильотів.

А енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

Голова ОВА закликав мешканців заощаджувати електрику.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: