Дніпропетровщина: окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі, вводять економію світла
Російські загарбники ударили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, в області вводять режим тотальної економії електроенергії.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.
В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура".
Деталі: За його словами, наразі до роботи стали усі служби. Рятувальники вже ліквідують наслідки прильотів.
А енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.
Голова ОВА закликав мешканців заощаджувати електрику.
Передісторія:
- У Дніпропетровській області всю ніч 11 жовтня росіяни обстрілювали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.