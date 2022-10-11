Днепропетровщина: оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, вводят экономию света
Российские захватчики ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине, в области вводят режим тотальной экономии электроэнергии.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света.
В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".
Детали: По его словам, сейчас к работе приступили все службы. Спасатели уже ликвидируют последствия прилетов.
А энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.
Глава ОВА призвал жителей экономить электричество.
Предыстория:
- В Днепропетровской области всю ночь 11 октября россияне обстреливали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.