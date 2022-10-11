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Днепропетровщина: оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, вводят экономию света

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 14:22
Днепропетровщина: оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, вводят экономию света
Фото из Telegram Резниченко

Российские захватчики ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине, в области вводят режим тотальной экономии электроэнергии.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света.

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В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".

Детали: По его словам, сейчас к работе приступили все службы. Спасатели уже ликвидируют последствия прилетов.

А энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаэнергетика
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