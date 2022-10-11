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Білорусь перекидає війська і техніку на кордон з Україною – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 жовтня 2022, 14:43
Фото: Міноборони Білорусі

До білоруського Єльська, який знаходиться за 17 км від кордону з Україною, прибуде додаткова колона військової техніки начебто для навчань.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "За нашою інформацією, у Єльську (Гомельська область, Білорусь) найближчими днями пройдуть навчання біля будівель місцевого ДАІ та райвиконкому".

Деталі: Додатковим підтвердженням цього є дані про скасування занять у музичній школі, яка розташовується навпроти цих будівель. Крім того, у дворі будівлі ДАІ було помічено скупчення міліціонерів з автоматами.

Повідомляється, що 12 жовтня, до міста має прибути додаткова колона військової техніки. У зв'язку з цим усім організаціям доручили заборонити своїм працівникам тримати в руках телефони під час руху техніки, їм також рекомендовано уникати головних доріг і руху проїжджою частиною.

Відстань від Єльська до кордону з Україною становить менше ніж 17 км.

Також повідомляється про перекидання білоруської розконсервованої військової техніки до Росії. Зокрема, тільки за сьогодні було помічено декілька ешелонів у напрямку РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: За указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка в Білорусі з 11 жовтня проведуть перевірку Збройних сил Білорусі.

Теми: війнаБілорусьУкраїнаРосія
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