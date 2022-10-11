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Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 11 октября 2022, 14:43
Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ
Фото: Минобороны Беларуси

В белорусский Ельск, который находится в 17 км от границы с Украиной, прибудет дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По нашей информации, в Ельске (Гомельская область, Беларусь) в ближайшие дни пройдут учения возле зданий местного ГАИ и райисполкома".

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Детали: Дополнительным подтверждением этого являются данные об отмене занятий в музыкальной школе, которая располагается напротив этих зданий. Кроме того, во дворе здания ГАИ было замечено скопление милиционеров с автоматами.

Сообщается, что 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники. В связи с этим всем организациям поручили запретить своим работникам держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части.

Расстояние от Ельска до границы с Украиной составляет менее 17 км.

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Также сообщается о переброске белорусской расконсервированной военной техники в Россию. В частности, только за сегодня было замечено несколько эшелонов в направлении РФ.

Что предшествовало: По указу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси с 11 октября проведут проверку Вооруженных сил Беларуси.

Темы: войнаБеларусьУкраинаРосcия
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