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Соратник Киви "полював" за локаціями українських систем ППО у Дніпрі – СБУ

"Українська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 14:43
фото СБУ

Правоохоронці викрили коригувальника ракетних ударів по Дніпру, який "полював" за локаціями українських систем ППО.

Джерело: СБУ, прокуратура Дніпропетровщини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними спецслужби, затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

Зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

За даними джерела УП, йдеться про такого собі Костянтина Малахова.

 
фото, надане УП джерелом

За даними слідства, з серпня до вересня 2022 року цей мешканець Дніпра, маючи антиукраїнську позицію,  фіксував та передавав інформацію щодо кількості, місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, розміщення блокпостів, засобів протиповітряної оборони, розташування об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей,   залізничних вокзалів на території Дніпропетровської області. 

 

Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони, зазначають в СБУ.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теми: ДніпровійнаСБУ
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