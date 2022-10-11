Соратник Кивы "охотился" за локациями украинских систем ПВО в Днепре – СБУ

Правоохранители разоблачили корректировщика ракетных ударов по Днепру, который "охотился" за локациями украинских систем ПВО.

Источник: СБУ, прокуратура Днепропетровщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным спецслужбы, задержанным оказался представителем ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за рубежом от правосудия за преступления против Украины.

Предателем является местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-предателя, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, которое подконтрольно руководству запрещенной партии ОПЗЖ.

По данным источника УП, речь идет о неком Константине Малахове.

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По данным следствия, с августа по сентябрь 2022 года этот житель Днепра, имея антиукраинскую позицию, фиксировал и передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники ВСУ, размещении блокпостов, средств противовоздушной обороны, расположении объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории Днепропетровской области.

Прежде всего злоумышленник пытался обнаружить и передать агрессору геолокацию украинских подразделений противовоздушной обороны, отмечают в СБУ.

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Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.