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В Армії дронів уже майже тисяча безпілотників – влада просить іще

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 15:35
В Армії дронів уже майже тисяча безпілотників – влада просить іще
скріншот

Влада закликає українців донатити на Армію дронів, в якій вже 986 БПЛА.

Джерело: віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Поки росіяни воюють із цивільними, запускаючи десятки ракет по українських містах, ЗСУ, як справжні воїни, дають їм гідну відсіч на фронті.

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Завдяки вашим донатам Армія дронів підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд гривень. Частина з цих безпілотників вже на фронті. Але потрібно більше "пташок", щоб наблизити час розплати для російських терористів".

Деталі: Федоров просить підтримати Армію дронів через "Дію" або донатити на UNITED24 за посиланням.

Нагадаємо: Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з Армії дронів.

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Теми: ФедоровЗбройні силизброявійна
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