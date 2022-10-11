В Армії дронів уже майже тисяча безпілотників – влада просить іще

Влада закликає українців донатити на Армію дронів, в якій вже 986 БПЛА.

Джерело: віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Поки росіяни воюють із цивільними, запускаючи десятки ракет по українських містах, ЗСУ, як справжні воїни, дають їм гідну відсіч на фронті.

Завдяки вашим донатам Армія дронів підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд гривень. Частина з цих безпілотників вже на фронті. Але потрібно більше "пташок", щоб наблизити час розплати для російських терористів".

Деталі: Федоров просить підтримати Армію дронів через "Дію" або донатити на UNITED24 за посиланням.

Нагадаємо: Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з Армії дронів.