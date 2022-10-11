Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Армії дронів уже майже тисяча безпілотників – влада просить іще

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 15:35
скріншот

Влада закликає українців донатити на Армію дронів, в якій вже 986 БПЛА.

Джерело: віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Поки росіяни воюють із цивільними, запускаючи десятки ракет по українських містах, ЗСУ, як справжні воїни, дають їм гідну відсіч на фронті.

Завдяки вашим донатам Армія дронів підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд гривень. Частина з цих безпілотників вже на фронті. Але потрібно більше "пташок", щоб наблизити час розплати для російських терористів".

Деталі: Федоров просить підтримати Армію дронів через "Дію" або донатити на UNITED24 за посиланням.

Нагадаємо: Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з Армії дронів.

Теми: ФедоровЗбройні силизброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

NASA змогла змінити рух астероїда

Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

фотоРосіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

У Росії закінчуються ресурси, Україна розвертає хід війни – глава спецслужби Британії

Усі новини...
Федоров
Українці в рейтингу Time: два міністри і жінка-математик
У відповідь на путінську мобілізацію Україна розвиватиме армію дронів – Федоров
"Мелітополь сьогодні ще більш український, ніж був будь-коли" – мер
Останні новини
05:45
Херсонщина: ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів
05:01
NASA змогла змінити рух астероїда
04:29
Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно
03:36
ЗСУ знищили російський пункт управління на Херсонщині — Командування
02:55
Очільник МАГАТЕ зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним
02:20
МКС розслідуватиме масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня
01:48
Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana
01:45
Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни
01:08
відеоРосіяни обстріляли Нікопольський район запалювальними боєприпасами
00:51
У Миколаєві чути вибухи
Усі новини...