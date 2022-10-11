В Армии дронов уже почти тысяча беспилотников - власть просит еще

Власть призывает украинцев донатить на Армию дронов, в которой уже 986 БПЛА.

Источник: вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь Федорова: "Пока россияне воюют с гражданскими, запуская десятки ракет по украинским городам, ВСУ, как настоящие воины, дают им достойный отпор на фронте.

Реклама:

Благодаря вашим донатам Армия дронов подписала контракты о закупке 986 дронов на сумму 1,9 млрд гривен. Часть из этих беспилотников уже на фронте. Но нужно больше "птичек", чтобы приблизить время расплаты для российских террористов".

Детали: Федоров просит поддержать Армию дронов через "Дію" или донатить на UNITED24 по ссылке.

Напомним: Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.