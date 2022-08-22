Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У небо одночасно підняли Армію дронів з 500 БПЛА

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 18:09
У небо одночасно підняли Армію дронів з 500 БПЛА
скріншот

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з Армії дронів.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Якби усі дрони, які ми придбали завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли в небо, це виглядало б ось так.

Реклама:

Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом.

Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати".

Деталі: Армія дронів отримала 472 безпілотники.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Федорова, частина безпілотників вже виконують бойові завдання на фронті.

Передісторія:

  • На початку липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосилипро початок проєкту "Армія дронів". Це програма,  до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. 
  • 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесківUNITED24

Теми: Федоровзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Федоров
В Україні почали збір чверті мільярда на 10 тисяч дронів-камікадзе. Вже зібрали 35 млн грн
Федоров показав 1700 дронів, які підкріплять наступ
Дрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: