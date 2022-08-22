У небо одночасно підняли Армію дронів з 500 БПЛА

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з Армії дронів.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Якби усі дрони, які ми придбали завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли в небо, це виглядало б ось так.

Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом.

Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати".

Деталі: Армія дронів отримала 472 безпілотники.

За словами Федорова, частина безпілотників вже виконують бойові завдання на фронті.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: