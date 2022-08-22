У небо одночасно підняли Армію дронів з 500 БПЛА
Понеділок, 22 серпня 2022, 18:09
Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з Армії дронів.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Якби усі дрони, які ми придбали завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли в небо, це виглядало б ось так.
Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом.
Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати".
Деталі: Армія дронів отримала 472 безпілотники.
За словами Федорова, частина безпілотників вже виконують бойові завдання на фронті.
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Передісторія:
- На початку липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосилипро початок проєкту "Армія дронів". Це програма, до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.
- 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесківUNITED24.