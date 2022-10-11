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На помсту: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 16:08
ілюстрація з FB Притули

Лише за добу українці переказали 352 мільйони гривень у фонд Сергія Притули на допомогу українській армії у війні проти РФ.

Джерело: Притула у Twitter

Пряма мова: "352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі".

Деталі: На тлі посилення ракетного терору Росії проти України в останні дні фонд Притули оголосив збір коштів на дрони-камікадзе. Оскільки натхенні гнівом українці перевершили сподівання волонтерів, Притула повідомив, що будуть закуплені не лише дрони.

Нагадаємо: За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями на безпілоиники, які турецька компанія погодилася передати Україні безоплатно, фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

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Теми: війнаволонтери
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