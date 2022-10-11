На месть: только за сутки украинцы перечислили 352 миллиона фонду Притулы

Только за сутки украинцы перевели 352 миллиона гривен в фонд Сергея Притулы на помощь украинской армии в войне против РФ.

Источник: Притула в Twitter

Прямая речь: "352 000 000 гривен за сутки! Фантастические украинцы показывают фантастические результаты сбора на месть! И месть будет! Будет хлопок! Искренняя благодарность всем, кто присоединился! Работаем дальше".

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Детали: На фоне усиления ракетного террора России против Украины в последние дни фонд Притулы объявил сбор средств на дроны-камикадзе. Поскольку воодушевленные гневом украинцы превзошли ожидания волонтеров, Притула сообщил, что будут закуплены не только дроны.

Напомним: За 600 миллионов гривен, собранных украинцами на беспилоиники, которые турецкая компания согласилась передать Украине безвозмездно, фонд Сергея Притулы купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии.