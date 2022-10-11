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НАТО поки не бачить ознак до підготовки Росією ядерного удару – генсек

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 16:49
НАТО поки не бачить ознак до підготовки Росією ядерного удару – генсек
Єнс столтенберг, Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у вівторок заявив, що НАТО наразі не спостерігає ознак підготовки Росії до можливого застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія знає, що ядерну війну не можна вести й неможливо виграти. Ми пильно стежимо за російськими ядерними силами. Ми не помітили змін у розгортанні ядерних сил Росії, але залишаємось насторожі", – сказав Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони НАТО.

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Він наголосив, що Альянс посилює захист власної критичної інфраструктури, а також розвідувальну діяльність та обмін розвідданими.

"Ми вживемо подальших заходів для посилення нашої стійкості та захисту нашої критичної інфраструктури, і навмисна атака на критичну інфраструктуру союзників отримає спільну та рішучу відповідь", – зазначив генсек Альянсу.

Раніше в міністерстві оборони США також підтверджували, що наразі не бачать доказів того, що президент Росії Владімір Путін готується до застосування ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: НАТОРосіяядерна зброя
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