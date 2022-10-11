Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО поки не бачить ознак до підготовки Росією ядерного удару – генсек

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 16:49
Єнс столтенберг, Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у вівторок заявив, що НАТО наразі не спостерігає ознак підготовки Росії до можливого застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія знає, що ядерну війну не можна вести й неможливо виграти. Ми пильно стежимо за російськими ядерними силами. Ми не помітили змін у розгортанні ядерних сил Росії, але залишаємось насторожі", – сказав Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони НАТО.

Він наголосив, що Альянс посилює захист власної критичної інфраструктури, а також розвідувальну діяльність та обмін розвідданими.

"Ми вживемо подальших заходів для посилення нашої стійкості та захисту нашої критичної інфраструктури, і навмисна атака на критичну інфраструктуру союзників отримає спільну та рішучу відповідь", – зазначив генсек Альянсу.

Раніше в міністерстві оборони США також підтверджували, що наразі не бачать доказів того, що президент Росії Владімір Путін готується до застосування ядерної зброї.

Як відомо, президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

ВІДЕО ДНЯ

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: НАТОРосіяядерна зброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

NASA змогла змінити рух астероїда

Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно

Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

фотоРосіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

Усі новини...
НАТО
Україна розробила нову угоду про безпеку з боку Заходу – ЗМІ
War Speeches: Країна-терорист в агонії
Президент Польщі подзвонив Зеленському після термінових консультацій з генсеком НАТО
Останні новини
07:20
Зведення Генштабу: Білорусь відправила в Бєлгороську область першу партію Т-72
06:55
Мелітополь: Був сильний вибух, у повітря злетіло авто — мер
06:39
Байден пригрозив Саудівській Аравії наслідками за співпрацю з РФ щодо скорочення видобутку нафти
05:45
Херсонщина: ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів
05:01
NASA змогла змінити рух астероїда
04:29
Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно
03:36
ЗСУ знищили російський пункт управління на Херсонщині — Командування
02:55
Очільник МАГАТЕ зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним
02:20
МКС розслідуватиме масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня
01:48
Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana
Усі новини...