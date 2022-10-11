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НАТО пока не видит признаков к подготовке Россией ядерного удара - генсек

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 16:49
йенс столтенберг, Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник заявил, что НАТО пока не наблюдает признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия знает, что ядерную войну нельзя вести и невозможно выиграть. Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не заметили изменений в развертывании ядерных сил России, но остаемся настороже", - сказал Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО.

Он подчеркнул, что Альянс усиливает защиту собственной критической инфраструктуры, а также разведывательную деятельность и обмен разведданными.

"Мы примем дальнейшие меры для усиления нашей устойчивости и защиты нашей критической инфраструктуры, и преднамеренная атака на критическую инфраструктуру союзников получит общий и решительный ответ", - отметил генсек Альянса.

Ранее в министерстве обороны США также подтверждали, что пока не видят доказательств того, что президент России Владимир Путин готовится к применению ядерного оружия.

Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время выступления в Кремле заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году.

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Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

Темы: НАТОРосcияядерное оружие
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