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Зеленський: Росія замовила в Ірані 2400 "шахедів"

Олександр ШумілінВівторок, 11 жовтня 2022, 17:04
Фото: ОП

Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих "шахедів", 2400 штук.

Джерело: звернення Зеленського під час онлайн зустрічі країн Великої сімки

Пряма мова: "Одних тільки "шахедів" Росія замовила в Ірані 2400. Це дані нашої розвідки. І тому… важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони".

Деталі: Зеленський розповів, що йому щогодини приходять повідомлення про збиття іранських безпілотників в Україні.

Що цьому передувало: Згідно із повідомленням Українських Протиповітряних сил 11 жовтня в Україні збили 13 іранських дронів-камікадзе.

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Теми: РосіяІранЗеленський
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