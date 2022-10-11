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Зеленский: Россия заказала у Ирана 2400 "шахедов"

Александр ШумилиВторник, 11 октября 2022, 17:04
Фото: ОП

Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе, так называемых "шахедов", 2400 штук.

Источник: обращение Зеленского во время онлайн встречи стран Большой семерки

Прямая речь: "Одних только "шахедов" Россия заказала в Иране 2400. Это данные нашей разведки. И поэтому... важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО, чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны".

Детали: Зеленский рассказал, что ему каждый час приходят сообщения о сбивании иранских беспилотников в Украине.

Что этому предшествовало: Согласно сообщению Украинских Противовоздушных сил 11 октября в Украине сбили 13 иранских дронов-камикадзе.

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Темы: РосcияИранЗеленский
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