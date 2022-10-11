Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ

Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела пише Spiegel.

За інформацією видання, передача відбулася у вівторок поблизу польсько-українського кордону.

Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Берлін хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".

Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Постачання систем протиповітряної оборони Україні стало особливо актуальним із огляду на збільшення кількості російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Так, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 19 людей загинули та ще 105 отримали травми у результаті російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня.