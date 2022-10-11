Ракетні удари 10 жовтня: ДСНС каже про 19 загиблих
19 людей загинули та ще 105 отримали травми у результаті російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня.
Джерело: ДСНС України
Дослівно ДСНС: "За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані".
Деталі: Наразі залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
ДСНС зазначає, що для забезпечення електропостачання залучила 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.
Що було раніше: Увечері 10 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 10 жовтня правоохоронці підтвердили загибель 14 людей, ще 97 осіб травмовані.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів. В результаті російської атаки 6 людей загинули та 50 постраждали.
- Вибухи також лунали в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- Оперативне командування "Північ" повідомило, що проривів державного кордону чи наступальних дій Росії чи Білорусі на півночі України немає.