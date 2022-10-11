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Ракетні удари 10 жовтня: ДСНС каже про 19 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 09:00
Рятувальники ліквідують наслідки ракетних ударів Росії 10 жовтня. Фото ДСНС

19 людей загинули та ще 105 отримали травми у результаті російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня.

Джерело: ДСНС України

Дослівно ДСНС: "За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані".

Деталі: Наразі залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. 

 

Наслідки ракетних ударів Росії 10 жовтня

Фото ДСНС  

ДСНС зазначає, що для забезпечення електропостачання залучила 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

Що було раніше: Увечері 10 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 10 жовтня правоохоронці підтвердили загибель 14 людей, ще 97 осіб травмовані.

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Теми: УкраїнажертвивійнаДСНС
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