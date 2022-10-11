Украина получила первую систему ПВО IRIS-T от Германии - СМИ

Германия уже передала Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники пишет Spiegel.

По информации издания, передача состоялась во вторник вблизи польско-украинской границы.

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Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней".

Она добавила, что поставки следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

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Поставка систем противовоздушной обороны Украине стала особенно актуальной ввиду увеличения количества российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Так, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 19 человек погибли и еще 105 получили травмы в результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября.