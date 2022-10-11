Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ нафотошопили "паспорт" для фейку про українця і вибух на Кримському мосту

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 20:30

Росіяни створили у фоторедакторі "паспорт українця" з іменем Семен Хайденко, аби переконати громадськість, що за вибухом на Кримському мосту стоїть Україна – "Детектор медіа" вказує на підробку.

Джерело: Детектор медіа

Дослівно: "Фейк: Росія встановила особу чоловіка, який вчинив "теракт" на Кримському мосту. Ним виявився українець. Цю брехню поширюють у соцмережах і додають фото його паспорта".

Реклама:
 

Деталі: Як з’ясувалося, фото паспорта "терориста" насправді виявилось обробленою за допомогою фоторедакторів картинкою, що ілюструє зразок паспорта громадянина України (ID картку) у Вікіпедії. 

Автори фейку змінили лише ім’я, фото та стать, а всі інші реквізити документа залишились такими ж як у Вікіпедії. 

 

Також за допомогою фоторедактора додали нібито плями крові чи пошкодження "внаслідок теракту". 

ВІДЕО ДНЯ

Таку ж картинку, використали й для фейкового акаунту в соціальній мережі Twitter, додає "Детектор медіа".

Дослівно: "Насправді жодних реальних доказів причетності України до вибуху на Кримському мосту немає. Українська влада також відкинула будь-які звинувачення з цього приводу".

Теми: Керченський містРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Керченський міст
Керівник ГУР про спроби захистити Кримський міст: Улюблена звичка росіян, хай топлять
Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: Ціль була інша
Вантажівка з вибухівкою як 42 "Кинджали" і дрони: голова СБУ розкрив деталі атак на Кримський міст
Останні новини
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: