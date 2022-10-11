У РФ нафотошопили "паспорт" для фейку про українця і вибух на Кримському мосту

Росіяни створили у фоторедакторі "паспорт українця" з іменем Семен Хайденко, аби переконати громадськість, що за вибухом на Кримському мосту стоїть Україна – "Детектор медіа" вказує на підробку.

Джерело: Детектор медіа

Дослівно: "Фейк: Росія встановила особу чоловіка, який вчинив "теракт" на Кримському мосту. Ним виявився українець. Цю брехню поширюють у соцмережах і додають фото його паспорта".

Деталі: Як з’ясувалося, фото паспорта "терориста" насправді виявилось обробленою за допомогою фоторедакторів картинкою, що ілюструє зразок паспорта громадянина України (ID картку) у Вікіпедії.

Автори фейку змінили лише ім’я, фото та стать, а всі інші реквізити документа залишились такими ж як у Вікіпедії.

Також за допомогою фоторедактора додали нібито плями крові чи пошкодження "внаслідок теракту".

Таку ж картинку, використали й для фейкового акаунту в соціальній мережі Twitter, додає "Детектор медіа".

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Насправді жодних реальних доказів причетності України до вибуху на Кримському мосту немає. Українська влада також відкинула будь-які звинувачення з цього приводу".