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В РФ нафотошопили "паспорт" для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 20:30

Россияне создали в фоторедакторе "паспорт украинца" с именем Семен Хайденко, чтобы убедить общественность, что за взрывом на Крымском мосту стоит Украина – "Детектор медиа" указывает на подделку.

Источник: Детектор медиа

Дословно: "Фейк: Россия установила личность мужчины, совершившего "теракт" на Крымском мосту. Им оказался украинец. Эту ложь распространяют в соцсетях и добавляют фото паспорта".

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Детали: Как выяснилось, фото паспорта "террориста" на самом деле оказалось обработанной с помощью фоторедакторов картинкой, иллюстрирующей образец паспорта гражданина Украины (ID-карту) из Википедии.

Авторы фейка изменили только имя, фото и пол, а все остальные реквизиты документа остались такими же, как в Википедии.

 

Также с помощью фоторедактора добавили якобы пятна крови или повреждение "в результате теракта".

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Такую же картинку использовали и для фейкового аккаунта в социальной сети Twitter, добавляет "Детектор медиа".

Дословно: "На самом деле никаких реальных доказательств причастности Украины к взрыву на Крымском мосту нет. Украинские власти также отвергли любые обвинения по этому поводу".

Темы: Керченский мостРосcияпропаганда
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