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Північ Чернігівщини залишилася без світла

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 23:02

У вівторок ввечері вимкнулася лінія електропередач, яка живила північну частину Чернігівської області, деякі населені пункти залишилися без електрики.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова: "Сьогодні о 18:50 аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики.

Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та по Чернігову. Причина – всім відома. Тривають роботи".

Передісторія:

  • 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії.
  • Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.    

Теми: Чернігівська областьЧернігівелектроенергіяенергетика
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