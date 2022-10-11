Північ Чернігівщини залишилася без світла

У вівторок ввечері вимкнулася лінія електропередач, яка живила північну частину Чернігівської області, деякі населені пункти залишилися без електрики.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова: "Сьогодні о 18:50 аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики.

Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та по Чернігову. Причина – всім відома. Тривають роботи".

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