Север Черниговской области остался без света
Вторник, 11 октября 2022, 23:02
Во вторник вечером отключилась линия электропередач, питавшая северную часть Черниговской области, некоторые населенные пункты остались без электричества.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Прямая речь: "Сегодня в 18:50 аварийно выключилась линия, питавшая северную часть области. Некоторые населённые пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества.
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Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и Чернигову. Причина – всем известна. Продолжаются работы".
Предыстория:
- 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии.
- Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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