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Север Черниговской области остался без света

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 23:02

Во вторник вечером отключилась линия электропередач, питавшая северную часть Черниговской области, некоторые населенные пункты остались без электричества.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Сегодня в 18:50 аварийно выключилась линия, питавшая северную часть области. Некоторые населённые пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества. 

Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и Чернигову. Причина – всем известна. Продолжаются работы".

Предыстория:

  • 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии. 
  • Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.   

Темы: Черниговская областьЧерниговэлектроэнергияэнергетика
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