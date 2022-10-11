Север Черниговской области остался без света

Во вторник вечером отключилась линия электропередач, питавшая северную часть Черниговской области, некоторые населенные пункты остались без электричества.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Сегодня в 18:50 аварийно выключилась линия, питавшая северную часть области. Некоторые населённые пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества.

Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и Чернигову. Причина – всем известна. Продолжаются работы".

Предыстория: