Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від російських ракет 10 жовтня загинули 4 працівники Держспецзв'язку

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 23:41

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня втратила чотирьох співробітників.

Джерело: Держспецзв'язку

Дослівно: "Із великим сумом повідомляємо, що внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня, на жаль, Держспецзв'язку втратила кількох співробітників. Вони потрапили під обстріл під час виконання своїх робочих обовʼязків".

Реклама:

Деталі: Ракетні обстріли в цей понеділок обірвали життя таких фахівців:

  • лейтенанта Сергія Миколайовича Мироненка, спеціаліста Управління Держспецзв’язку в Луганській області;
  • виконувача обов’язків директора Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Володимира Івановича Кучму;
  • начальника дільниці автотранспорту Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Олександра Миколайовича Луньова;
  • слюсаря з ремонту автомобілів Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Петра Андрійовича Козера.

У Держспецзв'язку також висловили співчуття родині, колегам та близьким полковника поліції, начальника відділу Департаменту Кіберполіції Юрія Заскоки, який загинув 10 жовтня, потрапивши під обстріл на бульварі Шевченка у Києві. 

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
Усі новини...
Реклама: