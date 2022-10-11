Від російських ракет 10 жовтня загинули 4 працівники Держспецзв'язку
Вівторок, 11 жовтня 2022, 23:41
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня втратила чотирьох співробітників.
Джерело: Держспецзв'язку
Дослівно: "Із великим сумом повідомляємо, що внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня, на жаль, Держспецзв'язку втратила кількох співробітників. Вони потрапили під обстріл під час виконання своїх робочих обовʼязків".
Деталі: Ракетні обстріли в цей понеділок обірвали життя таких фахівців:
- лейтенанта Сергія Миколайовича Мироненка, спеціаліста Управління Держспецзв’язку в Луганській області;
- виконувача обов’язків директора Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Володимира Івановича Кучму;
- начальника дільниці автотранспорту Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Олександра Миколайовича Луньова;
- слюсаря з ремонту автомобілів Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Петра Андрійовича Козера.
У Держспецзв'язку також висловили співчуття родині, колегам та близьким полковника поліції, начальника відділу Департаменту Кіберполіції Юрія Заскоки, який загинув 10 жовтня, потрапивши під обстріл на бульварі Шевченка у Києві.
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