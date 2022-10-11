От российских ракет 10 октября погибли 4 работника Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в результате ракетных обстрелов 10 октября лишилась четырех сотрудников.

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "С большой грустью сообщаем, что в результате ракетных обстрелов 10 октября, к сожалению, Госспецсвязи потеряла нескольких сотрудников. Они попали под обстрел при выполнении своих рабочих обязанностей".

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Детали: Ракетные обстрелы в этот понедельник оборвали жизни таких специалистов:

лейтенанта Сергея Николаевича Мироненко, специалиста Управления Госспецсвязи в Луганской области;

исполняющего обязанности директора Днепропетровского областного узла специальной связи Государственного предприятия специальной связи Владимира Ивановича Кучмы;

начальника участка автотранспорта Днепропетровского областного узла специальной связи Государственного предприятия специальной связи Александра Николаевича Лунева;

слесаря ​​по ремонту автомобилей Днепропетровского областного узла специальной связи Государственного предприятия специальной связи Петра Андреевича Козера.

В Госспецсвязи также выразили соболезнования семье, коллегам и близким полковника полиции, начальника отдела Департамента Киберполиции Юрия Заскоки, который погиб 10 октября, попав под обстрел на бульваре Шевченко в Киеве.