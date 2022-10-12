Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana

Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana.

Джерело: сайт німецького уряду, "Суспільне"

Деталі: Окрім гаубиць "Zuzana", Україна має отримати 4 ЗРК IRIS-T SLM (уже отримала одну з них – ред.), 4 самохідні гаубиці 2000 з боєкомплектом і 2 реактивних системи залпового вогню MARS II з боєприпасами тощо.

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Серед запланованої допомоги також є 10+3 мостових систем і 40 засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

Крім того, у переліку – 130 польових обігрівачів, 36 автомобілів швидкої допомоги, тисяча аптечок та 405 тисяч сухпайків

Із міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання більш докладної інформації, зокрема, про способи і терміни поставок.

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Довідка: Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка побудована на колісному шасі TATRA. Машина оснащена 155-мм гаубицею зі стволом у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км.

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