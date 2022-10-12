Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana
Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana.
Джерело: сайт німецького уряду, "Суспільне"
Деталі: Окрім гаубиць "Zuzana", Україна має отримати 4 ЗРК IRIS-T SLM (уже отримала одну з них – ред.), 4 самохідні гаубиці 2000 з боєкомплектом і 2 реактивних системи залпового вогню MARS II з боєприпасами тощо.
Серед запланованої допомоги також є 10+3 мостових систем і 40 засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками.
Крім того, у переліку – 130 польових обігрівачів, 36 автомобілів швидкої допомоги, тисяча аптечок та 405 тисяч сухпайків
Із міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання більш докладної інформації, зокрема, про способи і терміни поставок.
Довідка: Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка побудована на колісному шасі TATRA. Машина оснащена 155-мм гаубицею зі стволом у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км.
Передісторя:
- 9 жовтня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana.
- 11 жовтня Україна отримала від Німеччини сучасні системи протиповітряної оборони. Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО типу IRIS-T SLM.
- 11 жовтня стало відомо, що Німеччина уклала угоду про постачання Збройним силам Чехії сучасних танків та бронемашин замість військової техніки, яку чеський уряд передасть Україні.