Германия предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana
Германия в сотрудничестве с Данией и Норвегией предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana.
Источник: сайте немецкого правительства, "Суспільне"
Детали: Кроме гаубиц Zuzana, Украина должна получить 4 ЗРК IRIS-T SLM (уже получила одну из них – ред.), 4 самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом и 2 реактивных системы залпового огня MARS II с боеприпасами и т.д.
Среди запланированной помощи также 10+3 мостовых систем и 40 средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.
Кроме того, в перечне – 130 полевых обогревателей, 36 автомобилей скорой помощи, тысяча аптечек и 405 тысяч сухпайков.
Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления более подробной информации, в частности о способах и сроках поставок.
Справка: Zuzana 2 – самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси TATRA. Машина оснащена 155-мм гаубицей со стволом в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км.
Предыстория:
- 9 октября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок Zuzana.
- 11 октября Украина получила от Германии современные системы противовоздушной обороны. Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО типа IRIS-T SLM.
- 11 октября стало известно, что Германия заключила соглашение о поставках Вооруженным силам Чехии современных танков и бронемашин вместо военной техники, которую чешское правительство передаст Украине.