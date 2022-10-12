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Германия предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana

Елена РощинаСреда, 12 октября 2022, 01:48

Германия в сотрудничестве с Данией и Норвегией предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana.

Источник: сайте немецкого правительства, "Суспільне"

Детали: Кроме гаубиц Zuzana, Украина должна получить 4 ЗРК IRIS-T SLM (уже получила одну из них – ред.), 4 самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом и 2 реактивных системы залпового огня MARS II с боеприпасами и т.д.

Среди запланированной помощи также 10+3 мостовых систем и 40 средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Кроме того, в перечне – 130 полевых обогревателей, 36 автомобилей скорой помощи, тысяча аптечек и 405 тысяч сухпайков.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления более подробной информации, в частности о способах и сроках поставок.

Справка: Zuzana 2 – самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси TATRA. Машина оснащена 155-мм гаубицей со стволом в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км.

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Темы: ГерманияоружиевойнаУкраина
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