Байден пригрозив Саудівській Аравії наслідками за співпрацю з РФ щодо скорочення видобутку нафти
Штатам пора "переосмислити" відносини з Саудівською Аравією - після того, як ОПЕК+, організація основних постачальників нафти у світі, серед яких і Росія, погодила скорочення видобутку нафти.
Джерело: президент США Джо Байден у CNN, "Голос Америки"
Деталі: Байден сказав, що "будуть якісь наслідки за те, що вони з Росією зробили".
Цей крок відбувся через три місяці після того, як Байден відвідав Саудівську Аравію і зустрівся з її фактичним лідером, принцом Мохаммедом бін Салманом. Зустріч була кульмінацією багатомісячної дипломатичної роботи адміністрації Байдена щодо відновлення американо-саудівських відносин.
Як пише CNN, після того, як влітку ціни на газ досягли максимуму, вони неухильно знижувалися, що дало Байдену і його помічникам потужний аргумент напередодні виборів. Поєднання факторів, включно зі зростаючим попитом і ремонтом на деяких нафтопереробних заводах США, призвело до того, що ціни знову почали зростати. Рішення ОПЕК+ може посилити ці фактори.
Крім того, як пише "Голос Америки", якщо кількість нафти на ринку скоротиться і вона зросте в ціні після рішення ОПЕК+, країнам ЄС буде складно реалізувати свій план щодо обмеження цін на російську нафту.
Байден назвав рішення ОПЕК+ короткозорим, зважаючи на нестабільність на енергоринку, яку викликала війна Росії в Україні
Нагадаємо:
- 5 жовтня ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день.
- На тлі цього повідомлення вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE піднялася вище за $93 за барель вперше з 21 вересня.
- Це найбільше скорочення видобутку нафти з часів пандемії COVID у 2020 році. Воно діятиме з листопада.