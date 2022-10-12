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Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сотрудничество с РФ по сокращению добычи нефти

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 06:39
Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сотрудничество с РФ по сокращению добычи нефти
ФОТО: GETTY

Штатам пора "переосмыслить" отношения с Саудовской Аравией - после того, как ОПЕК+, организация основных поставщиков нефти в мире, среди которых и Россия, согласовала сокращение добычи нефти.

Источник: президент США Джо Байден в CNN, "Голос Америки"

Детали: Байден сказал, что "будут какие-то последствия за то, что они с Россией сделали".

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Этот шаг состоялся через три месяца после того, как Байден посетил Саудовскую Аравию и встретился с ее фактическим лидером, принцем Мохаммедом бин Салманом. Встреча была  кульминацией многомесячной дипломатической работы администрации Байдена по восстановлению американо-саудовских отношений.

Как пишет CNN, после того, как летом цены на газ достигли максимума, они неуклонно снижались, что дало Байдену и его помощникам мощный аргумент в преддверии выборов. Сочетание факторов, включая растущий спрос и ремонт на некоторых нефтеперерабатывающих заводах США, привело к тому, что цены снова начали расти. Решение ОПЕК+ может усилить эти факторы.

Кроме того, как пишет "Голос Америки", если количество нефти на рынке сократится и она вырастет в цене после решения ОПЕК+, странам ЕС будет сложно реализовать свой план по ограничению цен на российскую нефть.

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Напомним:

  • 5 октября ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.
  • На фоне этого сообщения стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.
  • Это самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. Оно будет действовать с ноября.

Темы: нефтьБайденРосcияСаудовская Аравия
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