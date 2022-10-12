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Росія вночі випустила сім ракет по Запоріжжю та передмістю – ОВА

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 08:13
Рятувальні заходи, Скрін з відео ДСНС

В ніч проти 12 жовтня російські окупанти випустили близько сьоми ракет С-300 по Запоріжжю та передмістю, з-під завалів врятували трьох людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram, пресслужба ДСНС

Пряма мова: "Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. 

Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування  в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села".

Деталі: За його словами, обійшлося без жертв. У ДСНС повідомляють, що у результаті руйнувань конструкцій опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі. Рятувальники деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим не знадобилася.

Що цьому передувало: Близько опівночі стало відомо про нову ракетну атаку на Запоріжжя.

Теми: Запоріжжявійна
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