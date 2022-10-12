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Россия ночью выпустила семь ракет по Запорожью и пригороду – ОВА

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 08:13
Россия ночью выпустила семь ракет по Запорожью и пригороду – ОВА
Скрин из видео ГСЧС

В ночь на 12 октября российские оккупанты выпустили около семи ракет С-300 по Запорожью и пригороду, из-под завалов спасли трех человек.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, пресслужба ГСЧС

Прямая речь: "Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. 

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Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушения в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали три человека. Еще две ракеты упали в поле возле другого села".

Детали: По его словам, обошлось без жертв. В ГСЧС сообщают, что в результате разрушений конструкций оказалась заблокированной семья, которая пряталась в погребе.  Спасатели деблокировали женщину, мужчину и ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Что этому предшествовало: Около полуночи стало известно о новой ракетной атаке на Запорожье.

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Темы: Запорожьевойна
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