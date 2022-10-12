ППО за один ранок збила 9 "Шахедів" над Миколаївщиною
Середа, 12 жовтня 2022, 08:26
Вранці 12 жовтня українська ППО збила 9 дронів-камікадзе "Shahed-136" над Миколаївщиною.
Джерело: пресс-служба Повітряних сил
Дослівно: "Над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".
Що цьому передувало: Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня ліквідували 20 російських ракет та 13 іранських дронів-камікадзе в різних регіонах України, всього Росія здійснила 28 пусків крилатих ракет.
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