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ПВО за одно утро сбила 9 "Шахедов" над Николаевщиной

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 08:26
Иллюстративное фото сбитого на Харьковщине дрона-камикадзе, Харьковская облпрокуратура

Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136 над Николаевщиной.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "Над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

 

Что этому предшествовало: Воздушные силы ВСУ 11 октября ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет.

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Темы: Воздушные силы ВСУНиколаевская областьбеспилотники
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