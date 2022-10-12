ПВО за одно утро сбила 9 "Шахедов" над Николаевщиной
Среда, 12 октября 2022, 08:26
Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136 над Николаевщиной.
Источник: пресс-служба Воздушных сил
Дословно: "Над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".
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Что этому предшествовало: Воздушные силы ВСУ 11 октября ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет.