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В Україну прибули ще чотири системи HIMARS – Резніков

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 23:58
HIMARS, Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Джерело: Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Прибули ще 4 HIMARS від наших американських партнерів!

Я дякую Джо Байдену й Ллойду Остіну ІІІ та американському народу".

Деталі: Резніков заявив, що час HIMARS "хороший для українців і поганий для окупантів".

"Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я їду завтра. Далі буде більше", – додав міністр оборони.

Цьому передувало: 1 серпня Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Теми: HIMARSзброяСШАРезніков
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