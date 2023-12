В Україну прибули ще чотири системи HIMARS – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Джерело: Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Прибули ще 4 HIMARS від наших американських партнерів!

Реклама:

Я дякую Джо Байдену й Ллойду Остіну ІІІ та американському народу".

Деталі: Резніков заявив, що час HIMARS "хороший для українців і поганий для окупантів".

"Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я їду завтра. Далі буде більше", – додав міністр оборони.

4 additional HIMARS from our 🇺🇲 partners have arrived!

I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.

HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.

Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more.