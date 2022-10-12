Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T – Резников

Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

Министр подтвердил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 October 11, 2022

"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - написал он.

Немецкие СМИ во вторник сообщили, что Германия уже передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

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Что этому предшествовало: Министр обороны Украины Алексей Резников 11 октября сообщил, что из США в Украину прибыли еще четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.