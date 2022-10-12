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Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T – Резников

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 08:38

Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

Министр подтвердил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - написал он.

Немецкие СМИ во вторник сообщили, что Германия уже передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.

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Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

Что этому предшествовало: Министр обороны Украины Алексей Резников 11 октября сообщил, что из США в Украину прибыли еще четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Темы: РезниковВоздушные силы ВСУМинобороныГермания
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