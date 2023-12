Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T – Резников

Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

Министр подтвердил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8