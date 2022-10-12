Україна перемістила частину ППО до лінії фронту, зменшивши захист інших регіонів – FT

Україна транспортувала частину своїх систем ППО на південь та схід в рамках успішного контрнаступу, зменшивши тим самим захист інфраструктури в інших регіонах.

Джерело: Financial Time з посиланням на співбесідників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами високопоставленого західного чиновника, в рамках успішних контрнаступів на сході і півдні країни Україна вже перемістила частину своїх систем протиповітряної оборони ближче до лінії фронту, щоб прикрити своїх військових, скоротивши тим самим кількість ППО, доступних для захисту цивільних районів. FT зазначає, що йдеть про збалансування пріоритетів між захистом цивільних районів і солдатів, які воюють на передовій.

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Радник з питань оборони, на якого посилається FT, підкреслив, що проблемою є розмір українських територій: "Проблема не стільки в тому, що Україна не має ніякої протиповітряної оборони. А в тому, що Україна не має достатньо сил для захисту такої великої країни, а ракети можуть прилетіти з багатьох напрямків".

Інший чиновник також зазначив, що Україна має обмежену кількість високоточних систем ППО великої дальності, а їхню кількість необхідно збільшити.