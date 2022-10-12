Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна перемістила частину ППО до лінії фронту, зменшивши захист інших регіонів – FT

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 09:41
ППО, ілюстративне фото Flickr

Україна транспортувала частину своїх систем ППО на південь та схід в рамках успішного контрнаступу, зменшивши тим самим захист інфраструктури в інших регіонах. 

Джерело: Financial Time з посиланням на співбесідників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами високопоставленого західного чиновника, в рамках успішних контрнаступів на сході і півдні країни Україна вже перемістила частину своїх систем протиповітряної оборони ближче до лінії фронту, щоб прикрити своїх військових, скоротивши тим самим кількість ППО, доступних для захисту цивільних районів. FT зазначає, що йдеть про збалансування пріоритетів між захистом цивільних районів і солдатів, які воюють на передовій. 

Читайте також: Небо під парасолькою. Як працює протиповітряна оборона та чому важливі NASAMS та IRIS-T

Радник з питань оборони, на якого посилається FT, підкреслив, що проблемою є розмір українських територій: "Проблема не стільки в тому, що Україна не має ніякої протиповітряної оборони. А в тому, що Україна не має достатньо сил для захисту такої великої країни, а ракети можуть прилетіти з багатьох напрямків".

Інший чиновник також зазначив, що Україна має обмежену кількість високоточних систем ППО великої дальності, а їхню кількість необхідно збільшити. 

Теми: ЗМІПовітряні сили ЗСУвійнаконтрнаступ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Повітряні сили попередили, що через дрони-камікадзе тривоги можуть тривати довше

Усі новини...
ЗМІ
Журналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності
На звільнену Харківщину почали повертати українське радіо
Путіна почали критикувати у "близькому колі" через поразки на фронті – WP
Останні новини
00:40
Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України
00:05
Макрон пообіцяв Україні шість Caesar та зенітні ракети
23:59
Сумщина: росіяни зруйнували 3 електростанції, відключення світла – без графіка
23:53
У Єврокомісії порадили Угорщині "вчитися на минулих помилках" через візит Сійярто в Москву
23:46
Посол Британії працює з ліхтариком, щоб допомогти українцям зекономити енергію
23:35
Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував
23:32
Запорізька область: 324 обстріли по Оріхову за день, 9 поранених 
23:27
Український пілот, який збив 5 дронів та 2 крилаті ракети, катапультувався на Вінниччині
23:20
Синій кит: історія 10-річного хлопчика, який ледь не загинув через групу смерті
23:04
Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters
Усі новини...