Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина переместила часть ПВО к линии фронта, уменьшив защиту других регионов – FT

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 09:41
Украина переместила часть ПВО к линии фронта, уменьшив защиту других регионов – FT
ППО, иллюстративное фото Flickr

Украина транспортировала часть своих систем ПВО на юг и восток в рамках успешного контрнаступления, уменьшив тем самым защиту инфраструктуры в других регионах. 

Источник: Financial Time со ссылкой на собеседников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По словам высокопоставленного западного чиновника, в рамках успешных контрнаступлений на востоке и юге страны Украина уже переместила часть своих систем противовоздушной обороны ближе к линии фронта, чтобы прикрыть своих военных, сократив тем самым количество ПВО, доступных для защиты гражданских районов. FT отмечает, что речь идет о сбалансировании приоритетов между защитой гражданских районов и солдат, воюющих на передовой. 

Реклама:

Читайте также: Небо под зонтиком. Как работает противовоздушная оборона и почему важны NASAMS и IRIS-T

Советник по вопросам обороны, на которого ссылается FT, подчеркнул, что проблемой является размер украинских территорий: "Проблема не столько в том, что Украина не имеет никакой противовоздушной обороны. А в том, что Украина не имеет достаточно сил для защиты такой большой страны, а ракеты могут прилететь со многих направлений".

Другой чиновник также отметил, что Украина имеет ограниченное количество высокоточных систем ПВО большой дальности, а их количество необходимо увеличить.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СМИВоздушные силы ВСУвойнаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
СМИ
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: