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Украина переместила часть ПВО к линии фронта, уменьшив защиту других регионов – FT

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 09:41
ППО, иллюстративное фото Flickr

Украина транспортировала часть своих систем ПВО на юг и восток в рамках успешного контрнаступления, уменьшив тем самым защиту инфраструктуры в других регионах. 

Источник: Financial Time со ссылкой на собеседников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По словам высокопоставленного западного чиновника, в рамках успешных контрнаступлений на востоке и юге страны Украина уже переместила часть своих систем противовоздушной обороны ближе к линии фронта, чтобы прикрыть своих военных, сократив тем самым количество ПВО, доступных для защиты гражданских районов. FT отмечает, что речь идет о сбалансировании приоритетов между защитой гражданских районов и солдат, воюющих на передовой. 

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Советник по вопросам обороны, на которого ссылается FT, подчеркнул, что проблемой является размер украинских территорий: "Проблема не столько в том, что Украина не имеет никакой противовоздушной обороны. А в том, что Украина не имеет достаточно сил для защиты такой большой страны, а ракеты могут прилететь со многих направлений".

Другой чиновник также отметил, что Украина имеет ограниченное количество высокоточных систем ПВО большой дальности, а их количество необходимо увеличить.

Темы: СМИВоздушные силы ВСУвойнаконтрнаступление
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