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Росіян лякають українськими терористами: ФСБ відзвітувала про затримання у Брянську та Підмосков’ї

Станіслав ПогоріловСереда, 12 жовтня 2022, 10:25
Фото: "ТАСС"

ФСБ Росії заявило, що попередило "теракти" українських спецслужб у Брянську та Підмосков’ї.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: За даними російських спецслужб, в Московській області затримано агента Служби безпеки України 1972 року народження, який начебто готував "теракти" із застосуванням двох переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) "Игла".

Агент, кажуть росіяни, за завданням СБУ в обладнаній в автомобілі схованці доправив у Росію з Києва транзитом через Естонію ПЗРК для підготовки терористичних актів, а також підібрав місце їх конспіративного зберігання.

Росіяни пишуть, що фігурант справи "розкаявся" у скоєному та співпрацює зі слідством.

При цьому в ФСБ не повідомили, що саме затриманий збирався підірвати з ПЗРК.

Також начебто ФСБ завадила "теракту" на транспортному терміналі в Брянську, "який готували українські спецслужби".

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Повідомляється, що затримано громадянина України 1967 року народження, який прибув із Києва через Естонію.

У Брянські області він начебто вилучив "схрон, підготовлений українською спецслужбою, з компонентами вибухових пристроїв".

Що було раніше: ФСБ Росії відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

Теми: війнаУкраїнаРосіятеракт
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