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Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала 8 людей і назвала організатором ГУР та Буданова

Станіслав ПогоріловСереда, 12 жовтня 2022, 09:13
Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала 8 людей і назвала організатором ГУР та Буданова
ПОЖЕЖА І РУЙНУВАННЯ НА КРИМСЬКОМУ МОСТУ 8 ЖОВТНЯ, ФОТО СБУ

ФСБ Росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "У межах кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину".

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Деталі: Повідомляється, що ФСБ спільно з СК РФ дійшли висновку, що "організатором" вибуху на Кримському мосту було Головне управління розвідки МО України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе. До переправлення вантажу начебто були залучені громадяни України, Грузії та один громадянин Вірменії.

В ФСБ кажуть, що до організації переправлення вантажу з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії залучили громадян України Михайла Володимировича Цюркала (1975 року народження), Дениса Олеговича Ковача (1979) і Романа Івановича Соломка (1971), громадян Грузії Сандро Іносарідзе та брокера на ім'я Леван і громадянина Вірменії Артура Терчаняна (1985).

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Також російські спецслужби називають ще одного громадянина України, Володимира Злоба, начебто задіяного у підготовці до вибуху.

Російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі вже назвав Кирила Буданова "ціллю №1".

Передісторія: 

Теми: Керченський міствійнаФСБРосія
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