Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала 8 людей і назвала організатором ГУР та Буданова
ФСБ Росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Дослівно: "У межах кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину".
Деталі: Повідомляється, що ФСБ спільно з СК РФ дійшли висновку, що "організатором" вибуху на Кримському мосту було Головне управління розвідки МО України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.
За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе. До переправлення вантажу начебто були залучені громадяни України, Грузії та один громадянин Вірменії.
В ФСБ кажуть, що до організації переправлення вантажу з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії залучили громадян України Михайла Володимировича Цюркала (1975 року народження), Дениса Олеговича Ковача (1979) і Романа Івановича Соломка (1971), громадян Грузії Сандро Іносарідзе та брокера на ім'я Леван і громадянина Вірменії Артура Терчаняна (1985).
Також російські спецслужби називають ще одного громадянина України, Володимира Злоба, начебто задіяного у підготовці до вибуху.
Російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі вже назвав Кирила Буданова "ціллю №1".
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.
- Джерела УП повідомляли, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.